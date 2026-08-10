संभल विवाद: 1874 में पहली बार सिविल कोर्ट में दायर हुआ था वाद, तत्कालीन ASI अफसर कार्लाइल ने दिया था यह निष्कर्ष

संवाद सहयोगी, संभल। संभल की जामा मस्जिद को लेकर मंदिर होने का दावा करीब 150 वर्ष पहले अंग्रेजी हुकूमत में भी न्यायालय तक पहुंच चुका था। वर्ष 1874 में अंग्रेजी हुकूमत में हिंदू पक्ष के छेदा सिंह ने सिविल न्यायालय में जामा मस्जिद में मंदिर होने का दावा करते हुए वाद दायर किया था। मामले की सुनवाई के दौरान तत्कालीन एएसआइ अधिकारी एसीएल कार्लाइल ने जामा मस्जिद का निरीक्षण किया था।

न्यायिक आयोग की रिपोर्ट में कार्लाइल के निरीक्षण और उस समय सामने आए तथ्यों का भी उल्लेख किया गया है। न्यायिक आयोग की रिपोर्ट में बताया गया है कि 1874 में जामा मस्जिद को लेकर हिंदू पक्ष की ओर से सिविल न्यायालय में वाद दायर किया गया था।

न्यायालय में मामला चलने के दौरान तत्कालीन एएसआइ अधिकारी एसीएल कार्लाइल ने जामा मस्जिद का निरीक्षण किया। निरीक्षण के बाद उन्होंने मस्जिद के गुंबद की कारीगरी को हिंदू शैली का बताया था, जबकि पंखों के निर्माण में छोटी मुस्लिम ईंटों के इस्तेमाल का उल्लेख किया था।

कार्लाइल ने निष्कर्ष निकाला था कि मंदिर को मस्जिद में परिवर्तित किया गया है। रिपोर्ट में कार्लाइल के निरीक्षण से संबंधित स्थापत्य विवरण भी दर्ज हैं। उनके अनुसार जामा मस्जिद का पूरा हिस्सा प्लास्टर से ढका हुआ था। इस कारण निर्माण में इस्तेमाल सामग्री का वास्तविक स्वरूप पता लगाना कठिन था।

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