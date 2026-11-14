'अखिलेश की नहीं तो क्या अब चंद्रशेखर की दरी बिछाएगा अब्दुल?' ओवैसी पर भड़के सपा विधायक इकबाल महमूद

जागरण संवाददाता, संभल। संभल सदर से सपा विधायक इकबाल महमूद ने एआइएमआइएम और आजाद समाज पार्टी के गठबंधन को लेकर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद पर निशाना साधा। उन्होंने गठबंधन पर तंज कसते हुए कहा कि ओवैसी अखिलेश यादव से कहते हैं कि अब अब्दुल उनकी दरी नहीं बिछाएगा।

तो क्या अब चंद्रशेखर आजाद से गठबंधन करके अब्दुल उनकी दरी बिछाएगा? उन्होंने कहा कि इस गठबंधन से सपा पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जनता सब समझ चुकी है। शनिवार को अपने आवास पर पत्रकारों से बातचीत में इकबाल महमूद ने कहा कि उत्तर प्रदेश में इस तरह के राजनीतिक कदम भाजपा को फायदा पहुंचाने के लिए उठाए जा रहे हैं। उन्होंने ओवैसी के बैरिस्टर होने पर भी सवाल उठाए। कहा कि वह खुद को बैरिस्टर कहते हैं, लेकिन बताएं कि मुस्लिमों पर होने वाले अत्याचार के मामलों में उन्होंने कितने मुकदमे लड़े हैं। उन्होंने ओवैसी के संसदीय क्षेत्र हैदराबाद का जिक्र करते हुए वहां चारमीनार की मस्जिद से जुड़े मामले पर भी सवाल उठाए। आरोप लगाया कि एक ओर मस्जिद के साथ गलत हो रहा है और दूसरी ओर उसके नजदीक रक्षामंत्री मंदिर में पूजा कर रहे हैं, लेकिन ओवैसी इस पर खामोश हैं।