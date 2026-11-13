संभल की ऐतिहासिक 24 कोसीय परिक्रमा शुरू: 68 तीर्थ और 19 कूपों के दर्शन के लिए उमड़ा आस्था का सैलाब

संवाद सहयोगी, संभल। भगवान श्री कल्कि की अवतरण स्थली संभल में 68 तीर्थ और 19 कूपों की 24 कोसीय परिक्रमा शुक्रवार को विधि-विधान के साथ शुरू हुई। श्री वंशगोपाल तीर्थ पर पूजा-अर्चना और तिलक कराने के बाद हजारों श्रद्धालु भगवान श्री कल्कि के जयकारे लगाते हुए परिक्रमा मार्ग पर निकल पड़े। कोहरे के बीच बच्चों, युवाओं, महिलाओं और बुजुर्गों में परिक्रमा को लेकर उत्साह दिखाई दिया।

मान्यता है कि 24 कोसीय परिक्रमा करने से तमाम मंदिरों और तीर्थों के दर्शन-पूजन के समान पुण्य फल प्राप्त होता है। इसी आस्था के चलते हर वर्ष बड़ी संख्या में श्रद्धालु इसमें शामिल होते हैं। इस बार भी आयोजकों ने परिक्रमा की तैयारियों को अंतिम रूप दिया था।