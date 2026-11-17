शिवकुमार कुशवाहा, बहजोई (संभल)। गंगा किनारे आस्था का संगम और स्थानीय अर्थव्यवस्था को गति देने की उम्मीद के साथ वर्ष 2015 में शुरू हुआ सिसौना डांडा गंगा मेला अब अपनी पहचान तलाश रहा है।

तंबुओं का शहर बसाने की कवायद के साथ बदायूं के ककोड़ा और अमरोहा के तिगरी धाम मेले की तर्ज पर विकसित करने की मंशा से शुरू हुए आयोजन में शुरुआती तीन वर्षों तक जोरदार प्रचार-प्रसार किया गया।

होर्डिंग्स, फ्लेक्सी, बैनर के गांव गांव सूचना पहुंची। बसों और ट्रैक्टर-ट्रालियों से लोगों को मेले तक लाने के प्रयास हुए। लोकगीत, लोक संगीत, कवि सम्मेलन और सांस्कृतिक कार्यक्रमों से करीब एक सप्ताह तक आयोजन में रौनक रहती थी।

मगर पिछले पांच वर्षों में मेले की चमक लगातार फीकी पड़ती गई। अब कार्तिक पूर्णिमा के मुख्य स्नान पर्व पर ही श्रद्धालुओं की भीड़ जुटती है। एक दिन पहले शाम से लोगों के पहुंचने का सिलसिला शुरू होता है और अगले दिन मेले की गतिविधियां लगभग सिमट जाती हैं।

जिला पंचायत प्रत्येक वर्ष टेंट, घाट, बैरिकेडिंग, पेयजल, शौचालय, पार्किंग और अन्य व्यवस्थाओं पर करीब 60 से 70 लाख रुपये खर्च करती है, जबकि आमदनी केवल दो से ढाई लाख रुपये तक बताई जाती है। सुरक्षा के लिए पुलिस बल, मेला कोतवाली और मजिस्ट्रेट की तैनाती भी होती है, लेकिन सांस्कृतिक कार्यक्रमों, मनोरंजन और प्रचार की कमी से मेले की आर्थिक गतिविधियां नहीं बढ़ पा रही हैं। नतीजा यह है कि आस्था का आयोजन स्थानीय दुकानदारों और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था के लिए अपेक्षित अवसर नहीं बन पा रहा है। सवाल यह है कि लाखों रुपये खर्च होने के बावजूद मेले को लोकप्रिय बनाने और आर्थिक रूप से सक्षम बनाने की जिम्मेदारी आखिर किसकी है?

खर्च लाखों का, कमाई चंद लाख, घाटे का आयोजन सिसौना गंगा मेले पर जिला पंचायत प्रत्येक वर्ष करीब 60 से 70 लाख रुपये खर्च करती है, जबकि आमदनी महज दो से ढाई लाख रुपये बताई जाती है। टेंट, घाट, पेयजल, शौचालय और सुरक्षा व्यवस्था पर भारी खर्च के बावजूद आर्थिक लाभ सीमित रहने से आयोजन की उपयोगिता पर सवाल उठ रहे हैं।

सांस्कृतिक कार्यक्रम गायब, एक दिन में सिमटी मेले की रौनक शुरुआती तीन वर्षों में लोकगीत, लोक संगीत, कवि सम्मेलन और सांस्कृतिक कार्यक्रमों से मेला करीब एक सप्ताह तक गुलजार रहता था। ट्रैक्टर-ट्रालियों से श्रद्धालुओं को लाने के प्रयास भी हुए। अब मनोरंजन कार्यक्रमों के अभाव में आयोजन मुख्य स्नान पर्व की भीड़ तक सिमटकर रह गया है।

स्थानीय दुकानदारों को नहीं मिल रहा आर्थिक लाभ, बाजार भी नहीं हो रहा विकसित मेले से स्थानीय दुकानदारों और छोटे कारोबारियों को रोजगार और आमदनी बढ़ने की उम्मीद थी, लेकिन सीमित अवधि और कमजोर प्रचार से बाजार विकसित नहीं हो पाया। एक दिन की भीड़ में कारोबार के अवसर भी सीमित रहते हैं। सप्ताहभर आयोजन से स्थानीय अर्थव्यवस्था को गति मिल सकती है।