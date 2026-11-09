खुशखबरी: अब जन्म प्रमाण पत्र के लिए नगर पालिका के चक्कर खत्म! निजी अस्पतालों में ही होगा रजिस्ट्रेशन

संवाद सहयोगी, संभल। बच्चे के जन्म के बाद जन्म प्रमाणपत्र बनवाने के लिए अब अभिभावकों को नगर पालिका के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। शहर के 16 निजी अस्पतालों में जन्म लेने वाले बच्चों का जन्म पंजीकरण अस्पताल में ही किया जाएगा। इसके लिए अस्पतालों को आनलाइन व्यवस्था से जोड़ा जा रहा है। सीएमओ कार्यालय से उनकी आईडी जारी हो चुकी हैं।

निजी अस्पताल संचालक जन्म के समय ही बच्चे का विवरण पोर्टल पर दर्ज करेंगे और पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी होने के बाद पालिका से जन्म प्रमाणपत्र जारी होगा। इससे जन्म पंजीकरण में देरी और दफ्तरों के चक्कर लगाने की समस्या भी कम होगी। नगर पालिका की इस व्यवस्था के तहत बच्चे के जन्म के बाद निजी अस्पताल प्रबंधन की जिम्मेदारी होगी कि वह जन्म की सूचना आनलाइन पोर्टल पर दर्ज करे।

इसके लिए अस्पताल को यूजर आइडी और पासवर्ड उपलब्ध कराया जाएगा। अस्पताल का अधिकृत कर्मचारी बच्चे के जन्म की तारीख, समय, माता-पिता का नाम और पता सहित जरूरी विवरण पोर्टल पर भरेगा। अभिभावकों को इसके लिए अलग से नगर पालिका कार्यालय नहीं जाना पड़ेगा। हालांकि पालिका में बच्चे के नाम के लिए फार्म पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी होगी और जन्म प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा। बता दें कि पहले यह प्रक्रिया आफलाइन थी और एक साल तक बच्चे के जन्म प्रमाण पत्र के लिए पालिका के चक्कर लगाने पड़ते थे। वहीं जिले में जन्म पंजीकरण की आनलाइन व्यवस्था लागू है, लेकिन इसके क्रियान्वयन में कई स्तरों पर दिक्कतें सामने आई हैं।