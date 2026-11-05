कागजी हेराफेरी से हड़पी थी 101 करोड़ की जमीन, अब संभल प्रशासन वहां बसाएगा नया औद्योगिक शहर

जागरण संवाददाता, संभल। फर्जी पट्टे के सहारे ग्राम समाज की 101 करोड़ रुपये कीमत की जमीन हड़पने का खेल अब खत्म होने जा रहा है। जिस 35 बीघा जमीन पर कब्जे और कागजी हेराफेरी का विवाद वर्षों तक चला, वहां अब उद्योगों के जरिए रोजगार की नई इबारत लिखने की तैयारी है।

हाईकोर्ट से आरोपित पक्ष की याचिका खारिज होने के बाद जिला प्रशासन ने जमीन को अपने कब्जे में लेकर औद्योगिक गतिविधियों के लिए आवंटित करने की योजना बनाई है। अगले चार-पांच दिन में कब्जा लेकर आवंटन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। मुरादाबाद रोड स्थित पांच गाटा संख्या की इस जमीन को फर्जी पट्टे के आधार पर हड़पने का मामला सामने आया था। जांच में पता चला कि वर्ष 2008 में तत्कालीन उपसंचालक चकबंदी ने कथित फर्जी पट्टे के आधार पर जमीन का नामांतरण सैयदुल रहमान के नाम कर दिया था। इसके बाद वर्ष 2014 से 2019 के बीच जमीन कई लोगों को बेच दी गई।

यहां पर कई भवन भी बने हुए हैं। जांच में पालिका के अभिलेखों में पट्टे का कोई रिकॉर्ड नहीं मिला। वर्ष 1967 में पट्टा दिए जाने का दावा भी दस्तावेजों से प्रमाणित नहीं हो सका। जिला प्रशासन ने 27 जून 2026 को फर्जी आवंटन निरस्त करने का आदेश दिया था।