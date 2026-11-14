दबिश देने गई पुलिस पर अभद्रता और CCTV से छेड़छाड़ के आरोप, बेहोश महिला को घसीटती दिखीं महिला सिपाही

संवाद सूत्र, रजपुरा (संभल)। गांव शाहपुर में जमीन विवाद को लेकर चल रही पुरानी रंजिश के बीच पुलिस की दबिश के दौरान अभद्रता और सीसीटीवी कैमरों से छेड़छाड़ के आरोप लगे हैं। जिसमें 11 नवंबर को शिकायत मिलने पर गांव पहुंची पुलिस की कार्रवाई के तीन वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हुए हैं।

जब मामला इंटरनेट मीडिया पर छाया तो शिकायतकर्ता गजेंद्र उर्फ जगवीर की तहरीर पर शुक्रवार को अवधेश, कालीचरण उर्फ रतन सिंह, सोबरन उर्फ राकेश, पप्पू उर्फ अमर सिंह और घलेन्द्र के खिलाफ गाली गलौज, धमकी और मुकदमे वापस लेने का दबाव बनाने के आरोप में रिपोर्ट दर्ज की गई है। साथ ही पुलिस ने मामले में पांच आरोपितों को गिरफ्तार कर चालान कर दिया है।

दावा है कि इन वीडियो में पुलिस गांव में पहुंची और घर में दाखिल होने से पहले एक युवक को पकड़ा, फिर घर में महिलाओं को बाहर निकालकर गाड़ी में बैठाया गया, एक महिला बेहोश होती है तो उसे दो महिला पुलिसकर्मी घसीटते हुए कुछ देरी तक ले गईं।

घर में एक पुलिसकर्मी फावड़ा चलाते दिखता है लेकिन कहां प्रहार किया, यह स्पष्ट नहीं है। मामला प्रशासक और पूर्व प्रधान के परिवार के पक्ष के बीच का है। गुड्डो देवी ने एसपी को शिकायती पत्र देकर पुलिसकर्मियों पर घर में घुसकर महिलाओं और स्वजन से मारपीट, अभद्रता और जेवर छीनने का आरोप लगाया है। प्रसारित वीडियो में पंचायत द्वारा लगाए गए सीसीटीवी कैमरों से छेड़छाड़ का भी आरोप है। थाना प्रभारी संदीप चौधरी का कहना है कि पुलिसकर्मी साक्ष्य जुटाने के लिए कैमरे की चिप निकालने का प्रयास कर रहे थे। पुरानी रंजिश में गवाह की भूमिका से जुड़ा है मामला गजेंद्र उर्फ जगवीर ने आरोप लगाया है कि वर्ष 2012 में सोबरन उर्फ राकेश और उसके भाई विल्लू उर्फ जगतपाल ने उन्हें जान से मारने की नीयत से गोली मारी थी। इस मामले में दोनों जेल गए थे और वर्तमान में जमानत पर हैं।