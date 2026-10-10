₹300 के लालच में बच्चों से करवाते थे चोरी: दिल्ली के फुटपाथ पर सजता था बाज़ार, 10 लाख के 42 फोन संग गिरोह का पर्दाफाश

संवाद सहयोगी, बहजोई (संभल)। झारखंड के रहने वाले सदस्यों का एक ऐसा गिरोह जो बिहार और झारखंड से नाबालिगों को लाकर उनसे 300 से 500 रुपये में मोबाइल चोरी करवाता है। फिर उसे दिल्ली में फुटपाथ बाजार रखकर बेच देता है। गुन्नौर पुलिस ने एक नाबालिग समेत चार लोगों को गिरफ्तार किया है।

इनके पास से अलग-अलग कंपनियों के 42 एंड्रायड मोबाइल और चोरी का एक आधार कार्ड मिला है। जिनकी कीमत करीब दस लाख रुपये है। एसपी विकास चंद्र त्रिपाठी ने बताया कि आठ अक्टूबर को गुन्नौर के बाजार में बबराला के ओमप्रकाश और जगन्नाथपुर के इमरान के मोबाइल चोरी हुए थे।