जागरण संवाददाता, संभल। शादी-ब्याह में फिजूलखर्ची और सामाजिक कुरीतियों पर अंकुश लगाने के लिए मुस्लिम समाज की रायीन बिरादरी ने कड़े फैसले लिए हैं। शादी में म्यूजिक बजा तो गांव और मस्जिद के इमाम निकाह नहीं पढ़ाएंगे।

इतना ही नहीं, दिन में होने वाली शादी में बरात शाम चार बजे तक नहीं पहुंची तो दूल्हा पक्ष पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। दहेज मांगने और लड़की पक्ष से मनपसंद खाने की फरमाइश करने पर भी रोक लगाने का निर्णय लिया गया है।

रविवार को गांव सैफ खां सराय स्थित सुलेमान शहीद दरगाह पर हुई पंचायत में बिरादरी के लोगों ने सर्वसम्मति से ये फैसले लिए। पंचायत में शादी समारोहों में बढ़ती फिजूलखर्ची और दिखावे को लेकर चर्चा हुई। बिरादरी के लोगों ने कहा कि शादी में म्यूजिक सिस्टम बजाने की परंपरा बंद होनी चाहिए। पंचायत ने तय किया कि बिरादरी की जिस शादी में म्यूजिक बजता मिलेगा, उसमें गांव और मस्जिद के इमाम निकाह नहीं पढ़ाएंगे। वहीं, दिन में होने वाली शादी में बरात को शाम चार बजे तक पहुंचाना अनिवार्य करने का निर्णय लिया गया। निर्धारित समय तक बरात नहीं पहुंचने पर दूल्हा पक्ष पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाने की बात कही गई।

पंचायत में दहेज प्रथा पर अंकुश लगाने का भी निर्णय लिया गया। तय हुआ कि बिरादरी में शादी के लिए लड़की पक्ष से दहेज की मांग नहीं की जाएगी। लड़की पक्ष अपनी इच्छा से जो सामान देगा, उसका सार्वजनिक प्रदर्शन भी नहीं होगा।