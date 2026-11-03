सबकी क्लास लगाने चले थे! ऑनलाइन नुकसान पर वित्त मंत्रालय से लेकर बैंक प्रबंधकों पर कर दिए 22 मुकदमे

संवाद सहयोगी, चंदौसी (संभल)। जनपद न्यायालय और मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत से एक बेहद अजीबोगरीब प्रकरण सामने आया है। बनियाठेर के अशोक नगर निवासी विनोद अग्रवाल ने देश के उच्च पदों पर तैनात अधिकारियों, आनलाइन ट्रेडिंग कंपनियों के स्वामियों, बैंक अधिकारियों और कोल्ड स्टोर स्वामियों पर गंभीर आरोप लगाते हुए सीजेएम अदालत में सीआरपीसी के धारा 156 (3) और बीएनएसएस की धारा 173 (4) के तहत एक के बाद एक 22 वाद दायर कर दिए।

इनमें से कई मामलों को न्यायालय ने परिवाद के रूप में दर्ज किया, जबकि कुछ निरस्त कर दिए गए। सीजेएम न्यायालय द्वारा खारिज किए गए मामलों में वादी ने आदेश को चुनौती देते हुए जनपद न्यायाधीश की अदालत में पांच रिवीजन याचिकाएं दायर की थीं, जिन्हें जनपद न्यायाधीश ने सीजेएम के आदेश को सही ठहराते हुए खारिज कर दिया है।

जिला शासकीय अधिवक्ता राहुल दीक्षित ने बताया कि आनलाइन ट्रेडिंग का काम करने वाले विनोद अग्रवाल ने पिछले कुछ वर्षों में सीजेएम अदालत में 22 वाद दाखिल किए गए हैं। उसने आनलाइन ट्रेडिंग व्यापार के दौरान कथित धोखाधड़ी और अवैध पेनल्टी वसूलने के मामले में जयपुर की आनलाइन ट्रेडिंग कंपनी मोती संस कमोडिटीज प्राइवेट लिमिटेड के साथ-साथ भारत सरकार के निदेशक रोजमेरी के. अब्राहम, उप सचिव कार्ड एफएम डिवीजन डीईए मनीष कुमार झा, प्रमुख सेबी / एफएमसी बांद्रा ईस्ट मुंबई, प्रमुख एमसीएक्स / एफएमसी अंधेरी ईस्ट मुंबई सचिव वित्त मंत्रालय, अवर सचिव आर्थिक कार्य विभाग को पक्षकार बनाया था।