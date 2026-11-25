जागरण संवाददाता, संभल। प्रेमिका की शादी से नाराज एक युवक बोतल में पेट्रोल लेकर मोबाइल टावर पर चढ़ गया। युवक को टावर पर चढ़ा देखकर गांव में खलबली मच गई। सूचना पर पुलिस, फायर ब्रिगेड और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंच गए। करीब दो घंटे तक चले समझाने-बुझाने के बाद पुलिस क्षेत्राधिकारी के प्रयास से युवक सुरक्षित नीचे उतर आया।

दबथरा हरलाल गांव निवासी मुकेश दबथरा हरकिशन गांव में लगे मोबाइल टावर पर पेट्रोल से भरी बोतल लेकर चढ़ गया था। इसकी सूचना स्थानीय पुलिस को डायल 112 के माध्यम से मिली। जानकारी मिलते ही थाना प्रभारी धीरज सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंच गए। गुन्नौर के पुलिस क्षेत्राधिकारी अंकित मिश्रा और नायब तहसीलदार प्रताप सिंह भी पहुंच गए।