11:49 पर लिया था शटडाउन, फिर भी दौड़ी बिजली... खंभे पर तार जोड़ रहे लाइनमैन की दर्दनाक मौत

संवाद सूत्र, सौंधन (संभल)। शटडाउन लेने के बावजूद बिजली आपूर्ति चालू होने से शनिवार को संविदा लाइनमैन रामपाल की करंट लगने से मौत हो गई। घटना से आक्रोशित स्वजन शव लेकर कैला देवी बिजली उपकेंद्र पहुंच गए और हंगामा किया। इस दौरान वीडियो बनाने को लेकर पुलिस से भी नोकझोंक हुई।

कमालपुर खानूपुरा गांव निवासी रामपाल कैला देवी बिजली उपकेंद्र पर संविदा लाइनमैन के पद पर तैनात थे। शनिवार दोपहर वह साथी लाइनमैन संतोष के साथ चाचूनांगल गांव स्थित सरकारी नलकूप पर तार जोड़ने गया था। संतोष के अनुसार उसने सुबह 11:49 बजे कान्फ्रेंस काल के माध्यम से एसएसओ राजेश सक्सेना से शटडाउन लिया था। इसके बावजूद बिजली आपूर्ति चालू कर दी गई। खंभे पर तार जोड़ रहे रामपाल को करंट लग गया और वह नीचे गिर पड़ा।

हादसे में उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही आक्रोशित स्वजन शव लेकर कैला देवी बिजली उपकेंद्र पहुंच गए। वहां उन्होंने बिजली विभाग के खिलाफ हंगामा किया। इसी दौरान पुलिसकर्मियों द्वारा वीडियो बनाए जाने पर भीड़ और भड़क गई। स्वजन ने पुलिसकर्मियों पर महिलाओं के साथ गाली-गलौज और अभद्रता करने का भी आरोप लगाया। मृतक के भतीजे सत्येंद्र ने एसएसओ राजेश सक्सेना, जेई मुकेश दुबे और एसडीओ अखिलेश के खिलाफ जानबूझकर हत्या का आरोप लगाते हुए पुलिस को तहरीर दी है। तहरीर में एसएसओ पर पहले भी लापरवाही बरतने के आरोप लगने का जिक्र किया गया है।