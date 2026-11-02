सतयुगीन मान्यता वाले कुरुक्षेत्र तीर्थ को मिलेगी नई पहचान, 1.75 करोड़ से कायाकल्प, 46% काम पूरा; बढ़ेंगी श्रद्धालुओं की सुविधाएं

संवाद सहयोगी, बहजोई (संभल)। प्राचीन धार्मिक धरोहरों को संरक्षित कर पर्यटन के नए केंद्र के रूप में विकसित करने पहल संभल में भी आकार ले रही है। सतयुगीन यज्ञ परंपरा और पापनाशिनी कुंड की धार्मिक मान्यताओं से जुड़े कुरुक्षेत्र तीर्थ का 1.75 करोड़ रुपये से कायाकल्प कराया जा रहा है।

यहां श्रद्धालुओं को आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराने के साथ प्राचीन स्वरूप और आध्यात्मिक पहचान को संरक्षित करने पर जोर दिया जा रहा है। परियोजना के तहत अब तक 46 प्रतिशत से अधिक कार्य पूरा हो चुका है।

चेंजिंग रूम और टायलेट ब्लाक का निर्माण अंतिम चरण में पहुंच गया है, जबकि मुख्य प्रवेश द्वार की स्लैब ढलाई पूरी होने के बाद फिनिशिंग का काम तेज कर दिया गया है।

पर्यटन विभाग की राज्य योजना के अंतर्गत 175.20 लाख रुपये की परियोजना को आठ सितंबर 2025 को प्रशासनिक स्वीकृति मिली थी। शासन से अब तक 70 लाख रुपये अवमुक्त किए जा चुके हैं।

30 जनवरी 2026 से शुरू हुए कार्य में पेवर ब्लाक, रेड सैंड स्टोन फ्लोरिंग और कुंड के सुंदरीकरण सहित अन्य साइट डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं। परियोजना प्रबंधक राकेश कुमार राजा ने बताया कि अवशेष कार्य निर्धारित समय-सीमा में पूरे कराने के प्रयास किए जा रहे हैं।