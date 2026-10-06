हिंदी में आदेश... अंग्रेजी में इलाज: संभल में डिप्टी सीएम के निर्देश बेअसर, अस्पतालों में पर्चों पर दवा-जांच के नाम अंग्रेजी में

गौरव वर्मा, संभल। मरीजों को दवा और जांच के बारे में आसानी से जानकारी हो, इसके लिए उप मुख्यमंत्री एवं स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक ने डाक्टरों को पर्चे पर दवाओं और जांचों के नाम हिंदी में लिखने के निर्देश दिए हैं। इसके बावजूद संभल में निर्देशों का असर नजर नहीं आ रहा है।

सोमवार को दैनिक जागरण ने जिला अस्पताल और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पड़ताल की तो डाक्टर पर्चों पर दवा और जांच के नाम अंग्रेजी में लिखते मिले। कई मरीजों ने बताया कि उन्हें पर्चे पर लिखा समझ में ही नहीं आता। दवा काउंटर पर कर्मचारी जो बताते हैं, उसी के आधार पर दवा लेनी पड़ती है।