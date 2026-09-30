16 साल में ही 'खंडहर' बनी 132 परिवारों की दुनिया! संभल की इस कालोनी में छत से टपकता है खौफ

गौरव वर्मा, संभल। बाहर बारिश की बूंदें गिर रही हैं और अंदर जर्जर मकानों में रहने वाले परिवारों की धड़कनें बढ़ी हुई हैं। कहीं दीवारों पर दरारें हैं तो कहीं छत का प्लास्टर टूटकर गिर रहा है। कई आवासों के लिंटर से बरसात का पानी टपक रहा है। खिड़कियां उखड़ चुकी हैं और कई दरवाजे गायब हैं।

यह किसी वीरान इमारत की तस्वीर नहीं, बल्कि हयातनगर के अजीजपुर में बनी कांशीराम कालोनी में रहने वाले परिवारों की रोजमर्रा की जिंदगी है। करोड़ों की लागत से बनी कालोनी की इमारत महज करीब 16 साल में ही खंडहर हो तब्दील हो चुकी हैं। सवाल उठता है कि आखिर सिस्टम की आंखें कब खुलेंगी और वर्षा के दौरान कोई हादसा हो गया तो जिम्मेदार कौन होगा?