जागरण संवाददाता, संभल। तीन साल तक जिस घर में औलाद की किलकारी गूंजने का इंतजार था, वहां बेटी के जन्म ने खुशियों की नई उम्मीद जगाई थी।

परिवार को लगा था कि अब सूना आंगन नन्हीं किलकारियों से गूंजेगा, लेकिन किस्मत ने ऐसी करवट ली कि खुशियां चंद घंटों में मातम में बदल गईं।

बेटी के जन्म के कुछ घंटे बाद ही नवजात ने दम तोड़ दिया। औलाद को खोने का सदमा पिता प्रवीन बर्दाश्त नहीं कर सका। अगले ही दिन उसने घर के कमरे में पत्नी की साड़ी से फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। दो दिन के भीतर नवजात और पिता की मौत से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा।

कैलादेवी थाने के खानूपुरा गांव निवासी प्रवीन खेतीबाड़ी कर परिवार का पालन-पोषण करता था। करीब तीन साल पहले उसकी शादी गांव बागड़पुरइम्मा निवासी ममता से हुई थी। शादी के बाद से ही दंपती को संतान का इंतजार था। रविवार को ममता ने मायके में बेटी को जन्म दिया तो परिवार में खुशियां छा गईं।