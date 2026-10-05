पेट्रोल पंप के खाते में साइबर ठगी का पैसा! कमीशन के खेल में सेल्समैन समेत 5 गिरफ्तार, ऐसे चल रहा था नेटवर्क

संवाद सहयोगी, बहजोई (संभल)। पेट्रोल पंप के लेनदेन खातों में आनलाइन फ्राड की रकम डलवाकर कमीशन के बदले नकदी उपलब्ध कराने वाले नेटवर्क का साइबर पुलिस ने पर्दाफाश किया है, जिसमें पांच आरोपितों को गिरफ्तार किया है।

दरअसल, दो अक्टूबर को दुर्गा फिलिंग स्टेशन, संभल-अनूपशहर मार्ग खिरनी के संचालक ऋषभ रस्तौगी ने शिकायत की थी कि पेट्रोल पंप पर तैनात सेल्समैन मनु शर्मा कमीशन लेकर खाते में फ्राड की रकम डलवाने के बाद नकदी उपलब्ध करा रहा है।

इस पर साइबर क्राइम थाने में मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस की टीम ने कार्रवाई करते हुए मनु शर्मा निवासी सारंगपुर थाना कैला देवी, आदित्य निवासी मलक शाहपुर चामरान हज़रतनगर गढ़ी, प्रशांत सिंह राघव निवासी पंवासा थाना बहजोई, नरेंद्र कुमार निवासी मडलाइ थाना राय सत्ती और सुनील कुमार निवासी कुआखेड़ा थाना बिलारी जनपद मुरादाबाद को गिरफ्तार किया।

पूछताछ में मनु ने आदित्य के साथ मिलकर पेट्रोल पंप के खाते में साइबर ठगी की रकम डलवाकर नकदी देने की बात स्वीकार की। आदित्य ने बताया कि वह प्रशांत सिंह राघव और गौतम वार्ष्णेय निवासी बहजोई के लिए काम करता था।