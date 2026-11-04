चलती कार से सिर बाहर निकालना पड़ा भारी: उल्टी आते ही खिड़की खोली, ट्रैक्टर ने मारी टक्कर; महिला की दर्दनाक मौत

जागरण संवाददाता, संभल। फरीदाबाद से मासूम बेटी की दवा लेकर पति के साथ लौट रही महिला को उल्टी आई तो कार की खिड़की से सिर बाहर निकाला। तभी हैरो लगे ट्रैक्टर ने टक्कर मार दी। हादसे में महिला की मृत्यु हो गई।

बहजोई के गांव पूरा मझौला निवासी दोजवती, पति बिन्टू सिंह और बेटी पल्लवी के साथ कार द्वारा फरीदाबाद से लौट रही थी। बुधवार को लगभग 10.30 बजे कार बबराला की तरफ जाते वक्त गांव भगता नगला के पास पहुंची तो दोजवती को उल्टी आ गई।