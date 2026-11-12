संभल में बिना अनुमति हो रहे मस्जिद के नवनिर्माण पर चला बुलडोजर, 4 थानों की पुलिस और RRF तैनात

जागरण संवाददाता, संभल। ऐंचौड़ा कंबोह के गांव कुतुबपुर सकता में बिना अनुमति किए गए मस्जिद के नवनिर्माण पर प्रशासन का बुलडोजर चला। भारी पुलिस बल की मौजूदगी में राजस्व विभाग की टीम भूमि की पैमाइश कराने के बाद अवैध निर्माण को ध्वस्त करा रही है। मौके पर चार थानों की पुलिस के साथ पीएसी और आरआरएफ के जवान तैनात हैं।

गांव कुतुबपुर सकता में गाटा संख्या 57क की कुल 3.637 हेक्टेयर भूमि के आंशिक हिस्से पर मस्जिद का नवनिर्माण कराया जा रहा था। सरकारी अभिलेखों में निर्माण का क्षेत्रफल करीब 130 से 150 वर्ग मीटर दर्ज है। मामले की जांच के दौरान 23 और 24 अक्टूबर को वक्फ संख्या 81 (वक्फ मस्जिद करीम) के मुतवल्ली मोहम्मद इरशाद को नोटिस जारी कर 28 अक्टूबर को अभिलेखों के साथ पक्ष रखने के लिए बुलाया गया था। इस दिन उनके प्रतिनिधियों ने दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए समय मांगा। इसके बाद दो नवंबर की तारीख निर्धारित की गई। दो नवंबर को मुतवल्ली ने खतौनी, वक्फ बोर्ड में मस्जिद के पंजीकरण का प्रमाण पत्र और तौलियत प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया।