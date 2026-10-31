भाजपा नेता की ताजपोशी पर कानून की विदाई! कार की छत पर बैठे प्रदेश मंत्री, देखते रही पुलिस

जागरण संवाददाता, संभल। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा में प्रदेश मंत्री की ताजपोशी के बाद दानिश का जिले में पहला आगमन सियासी शक्ति प्रदर्शन में तब्दील हो गया। दर्जनों गाड़ियों के काफिले के साथ निकले दानिश खुद कार की छत पर बैठे नजर आए। उनके बराबर में भाजपा के पवांसा ब्लाक प्रमुख पति हृदेश भी मौजूद थे। समर्थकों के इस काफिले में यातायात नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ती रहीं, लेकिन पुलिस तमाशबीन बनी रही।

शुक्रवार को हुए इस घटनाक्रम के बाद शनिवार को भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या राजनीतिक पद और रसूख के आगे कानून के पालन की जिम्मेदारी भी बौनी पड़ गई? दानिश का काफिला खिरनी पुलिस चौकी, चौधरी सराय पुलिस चौकी से होकर चंदौसी चौराहे और फिर नूरियो सराय पुलिस होते हुए गांव जोगीपुर तक पहुंचा। इस दौरान कार की छत पर बैठकर सफर करने और काफिले के जरिए यातायात नियमों की अनदेखी के दृश्य सामने आए। पुलिस चौकियों के सामने से लेकर प्रमुख चौराहों तक काफिला गुजरता रहा, लेकिन पुलिस की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई।

दरअसल, दानिश को भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा का प्रदेश मंत्री बनाए जाने के बाद से ही संगठन में विरोध के स्वर उठने लगे थे। पार्टी के नगर पालिका के नामित सदस्य शान अली ने दानिश पर खनन और भू-माफिया से जुड़े होने के गंभीर आरोप लगाए थे।

इन आरोपों के बीच प्रदेश मंत्री बनने के बाद समर्थकों के साथ निकला उनका काफिला अब नई चर्चा का विषय बन गया है। संगठन के भीतर नियुक्ति को लेकर उठे सवालों के बीच सड़क पर इस तरह का शक्ति प्रदर्शन राजनीतिक संदेश देने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है।

दानिश का कहना है कि उनके द्वारा कोई स्टंट नहीं किया गया बल्कि वह कार के ऊपर ही बैठे थे। ये शक्ति प्रदर्शन नहीं, बल्कि समर्थकों द्वारा स्वागत किया गया था। उधर, ब्लाक प्रमुख पति हृदेश यादव को फोन किया मगर, काल रिसीव नहीं हुई।