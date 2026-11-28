संवाद सहयोगी, बहजोई (संभल)। समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सदस्य प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने परिसीमन के जरिये भाजपा को चुनावी लाभ पहुंचाने की तैयारी का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि भाजपा पूरे देश में संसदीय क्षेत्रों का स्वरूप इस तरह बदलना चाहती है, जिससे केवल उसके प्रत्याशी जीतें और दूसरे दलों को सफलता न मिले।

बहजोई में आयोजित वलीमा कार्यक्रम में समारोह में शामिल होने पहुंचे थे, लोकसभा में सांसदों की संख्या बढ़ाने और परिसीमन की तैयारी के सवाल पर सपा सांसद ने कहा कि इसके जरिये भाजपा अपने पक्ष में चुनावी परिस्थितियां बनाना चाहती है।