दिवाली से पहले ही आई पंचायत सहायकों की मौज: इसी महीने मिलेगा 9000 मानदेय, संभल के 658 को फायदा

संवाद सहयोगी, बहजोई (संभल)। जनपद की 670 ग्राम पंचायतों में से 658 पंचायतों में तैनात पंचायत सहायकों को सितंबर 2025 से बढ़ा हुआ मानदेय मिलने का रास्ता साफ हो गया है। अब उन्हें छह हजार रुपये के स्थान पर नौ हजार रुपये प्रतिमाह मिलेंगे। शासन के स्तर पर मानदेय बढ़ाने का निर्णय पहले ही लिया जा चुका है, अब जिला स्तर पर भुगतान की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बातचीत के बाद 16 सितंबर 2026 को पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने पंचायत सहायकों का मानदेय बढ़ाने की घोषणा की थी। इसके तहत मानदेय में तीन हजार रुपये यानी 50 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। डीपीआरओ गिरीश कुमार ने सभी ग्राम पंचायतों के प्रधानों और पंचायत सचिवों को पत्र जारी कर बढ़ी हुई दर से भुगतान कराने के निर्देश दिए हैं।