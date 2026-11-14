20 करोड़ की रंगदारी और जान से मारने की धमकी: लॉरेंस बिश्नोई गैंग के डर से नहीं आ सके बॉलीवुड अभिनेता अरुण बख्शी और हाजी शकील सैफी

जागरण संवाददाता, संभल। लारेंस बिश्नोई गैंग के नाम पर 20 करोड़ रुपये की रंगदारी मांगने और जान से मारने की धमकी मिलने के बाद 'वर्ल्ड पीस हार्मोनी' संगठन के अध्यक्ष एवं बाॅलीवुड से जुड़े हाजी शकील सैफी और अभिनेता अरुण बख्शी संभल नहीं पहुंच सके।

उत्तराखंड के रुड़की में पुलिस ने उन्हें सुरक्षा कारणों से रोक लिया। दोनों को संभल के सरायतरीन स्थित फैज गर्ल्स कालेज में बाल दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होना था। उनके नहीं पहुंचने से कार्यक्रम की तैयारियां धरी रह गईं और आयोजकों को निराशा हुई।

हाजी शकील सैफी और अभिनेता अरुण बख्शी मुंबई से उत्तराखंड के कलियर शरीफ दरगाह पहुंचे थे। वहां से उन्हें संभल आना था। फैज गर्ल्स कालेज के डायरेक्टर कलीम ने बताया कि कार्यक्रम की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई थीं।

कालेज में दोनों अतिथियों के पहुंचने का इंतजार हो रहा था। कलियर शरीफ दरगाह से निकलने के बाद उनकी हाजी शकील सैफी से फोन पर बातचीत भी हुई थी। उन्होंने दोपहर करीब एक से डेढ़ बजे तक संभल पहुंचने की बात कही थी।