संभल का लाल; जिसने पोलियोग्रस्त पैर से साधा ऐसा निशाना कि PM मोदी भी हो गए मुरीद, जानिए कौन हैं दीपेंद्र सिंह

दिलीप कुमार, संभल। जापान में पैरा एशियाई खेल के पहले ही दिन भारतीय दल ने चार स्वर्ण पदक जीते। दिव्यांग खिलाड़ियों की उपलब्धियां दूसरों के लिए मिसाल हैं। संभल के दीपेंद्र सिंह भी अपनी मेहनत से विश्व पटल पर पहचान बना चुके हैं। बचपन से दाहिने पैर में पोलियो होने के बावजूद उन्होंने निशानेबाजी में देश का नाम रोशन किया।

थाईलैंड विश्व कप में व्यक्तिगत और टीम स्पर्धाओं में स्वर्ण पदक जीतने वाले दीपेंद्र टोक्यो पैरालंपिक तक पहुंचे। अब नौकरी के साथ गांव में शूटिंग एकेडमी चलाकर नई प्रतिभाओं को तराश रहे हैं। असमोली के गांव भटपुरा निवासी दीपेंद्र का जन्म 15 जून 1994 को किसान राजपाल सिंह के परिवार में हुआ। वर्ष 2015 में उन्होंने चंदौसी के राधा गोविंद इंस्टीट्यूट से इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रानिक्स इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की। इसी दौरान अखबारों में एयर पिस्टल निशानेबाजी की खबरें पढ़कर उनकी इस खेल में रुचि बढ़ी। मुख्य कोच जसपाल राणा के बारे में पढ़ने के बाद उन्होंने निशानेबाजी सीखने का फैसला किया। वर्ष 2014 में बड़ौत के बिनौली में कोच अमित श्योराण के मार्गदर्शन में अभ्यास शुरू करने के अगले ही वर्ष उन्होंने राष्ट्रीय, राज्य और जोनल स्तर की प्रतियोगिताओं में स्वर्ण पदक जीते। वर्ष 2017 में थाईलैंड विश्व कप की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व करते हुए व्यक्तिगत और टीम स्पर्धाओं में स्वर्ण पदक हासिल किए। वर्ष 2018 में इंडोनेशिया में आयोजित एशियाई पैरा खेलों में उन्हें सातवीं रैंक मिली।