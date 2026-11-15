'मेरा दर्द तुम न समझ सके...' गजल की तरह अकेली रही जिंदगी, मौत पर अपनों ने शव लेने से भी किया इन्कार

जागरण संवाददाता, बबराला (संभल)। मेरा दर्द तुम न समझ सके, मुझे सख्त इसका मलाल है...। बबराला रेलवे स्टेशन के बाहर पेड़ के नीचे मिले व्यक्ति के शव की कहानी अताउल्लाह खान की गजल की पंक्तियों को हकीकत में बदलती नजर आई। कभी उसका भी कोई घर रहा होगा, रिश्ते रहे होंगे, अपनों के बीच उसकी भी कोई पहचान रही होगी।

मगर, वक्त ने ऐसी करवट बदला कि जिंदगी के आखिरी पड़ाव पर वह बिल्कुल अकेला रह गया। मौत आई तो सिरहाने कोई अपना नहीं था और जब पुलिस ने अपनों तक खबर पहुंचाई तो उन्होंने शव को अपना मानने से ही इन्कार कर दिया।

शनिवार दोपहर करीब दो बजे स्टेशन मास्टर ने पुलिस को सूचना दी कि रेलवे स्टेशन परिसर के बाहर एक व्यक्ति का शव पड़ा है। सूचना पर थानाध्यक्ष बबराला लवनीश चौधरी पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। स्टेशन परिसर की बाउंड्री के अंदर पेड़ के नीचे व्यक्ति का शव पड़ा हुआ था। पुलिस ने उसकी पहचान प्रमोद उर्फ गेमचा निवासी बबराला के रूप में की। जांच में पता चला कि प्रमोद के माता-पिता नहीं थे। वह अपना घर भी बेच चुका था।

लंबे समय से रेलवे स्टेशन के आसपास इधर-उधर घूमता रहता था। हैरानी और पीड़ा की बात यह रही कि नगर में उसके स्वजन रहते हैं, लेकिन पुलिस के संपर्क करने पर उन्होंने शव को अपना मानने से ही इन्कार कर दिया।