1.5 लाख की सुपारी देकर साले को मरवाया था, अब खुद जीजा बना निशाना; रंजिश के एंगल से पुलिस कर रही जांच

जागरण संवाददाता, चंदौसी। ससुराल में हुए अपमान का बदला लेने के लिए पहले जीजा विक्रम सिंह ने साले टीटू की हत्या की साजिश रची। अब उसी जीजा की गोली मारकर हत्या कर दी गई। ऐसे में इस खूनी वारदात के पीछे बदले की आग होने का अंदेशा जताया जा रहा है। हालांकि पुलिस अभी हमलावरों और हत्या की वजह की पड़ताल में जुटी है।

बनियाठेर थाना क्षेत्र के मकूपुरा निवासी टीटू चौधरी की दो साल पहले गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस की जांच में हजरतनगर गढ़ी थाना क्षेत्र के भारतल मदापुर निवासी विक्रम चौधरी का नाम सामने आया था। आरोप था कि विक्रम ने ससुराल पक्ष से हुए विवाद और गांव के सामने हुए अपमान का बदला लेने के लिए डेढ़ लाख रुपये में साले की हत्या की सुपारी दी थी। इसके लिए उसने बिजनौर के गैंगस्टर फैजान अली से संपर्क किया था। इस हत्याकांड की साजिश में नाम आने के बाद विक्रम खुद भी मंगलवार को गोलियों का शिकार हो गया। वह कोर्ट में तारीख करने के बाद बाइक से घर लौट रहा था। रास्ते में बदमाशों ने उसे गोली मार दी। अब सवाल उठ रहा है कि कहीं साले की हत्या का बदला लेने के लिए तो विक्रम को निशाना नहीं बनाया गया? क्या पुरानी रंजिश ने एक और जान ले ली?