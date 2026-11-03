चंदौसी में सरेशाम युवक की गोली मारकर हत्या, ससुराल पक्ष से विवाद में वारदात की आशंका; हमलावर फरार

जागरण संवाददाता, चंदौसी/बनियाठेर (संभल)। मोहम्मदपुर काशी और फरीदपुर खास के बीच सड़क पर सरेशाम एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। युवक चंदौसी से अपने गांव लौट रहा था कि इसी दौरान बाइक सवार दो युवकों ने उसे गोली मार दी और फरार हो गए। मौके पर थाना पुलिस और सीओ विवेक जावला भी पहुंच गए।

शाम को एसपी विकास चंद्र त्रिपाठी भी मौके पर पहुंचे और घटना की जानकारी ली। मरने वाले की शिनाख्त थाना हजरतगढ़ी के गांव भारतल मदापुर गांव निवासी विक्रम चौधरी के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि विक्रम किसी काम से चंदौसी आया था। शाम को वह वापस गांव लौट रहा था। जब वह फरीदपुर खास जाने वाले मार्ग पर पहुंचा तो दो बाइक सवार युवक वहां आ गए और उन्होंनें विक्रम को गोली मार दी।