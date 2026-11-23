जागरण संवाददाता, चंदौसी (संभल)। जाड़ों के दिन हो तो तमाम लोगों को मिठाई के रूप में गजक ही भाती है। मध्यप्रदेश के मुरैना की गजक की तरह चंदौसी की गजक भी दूर-दूर तक प्रसिद्ध है। यह आसपास के जिलों में भी जाती है तो विदेश में रहने वाले लोग भी अपने रिश्तेदारों के यहां आने पर यहां से गजक जरूर लेकर जाते हैं।

यहां गजक की करीब 20-25 वैरायटी बनती हैं। सीजन अक्टूबर से फरवरी तक होता है। इससे जहां करीब 150-200 लोगों को रोजगार मिल रहा है तो वहीं इन महीनों में करीब डेढ़ से दो करोड़ का कारोबार भी हो जाता है।

चंदौसी में कुछ लोग गजक का कारोबार छह दशकों से कर रहे हैं। यहां छोटी-बड़ी करीब 15 दुकानें हैं जहां गजक बनाई जाती है। फब्बारा चौक पर गजक की दुकान के संचालक संदीप अग्रवाल बताते हैं कि 1960 में उनके बहनोई के पिता राजेद्र अग्रवाल ने यह काम शुरू किया था।

करीब 66 साल इस कारोबार को हो गए। तीन-चार कारीगर यहां काम करते हैं। गुड़, चीनी और मूंगफली वाली गजक का दाम 350 रुपये और मावा वाली का 400 रुपये किलो है। विवेक यादव बताते हैं कि उनका परिवार करीब 70 साल से इस काम में हैं। वह तीसरी पीढ़ी के हैं। पहले गजक कई प्रदेशों तक जाती थी लेकिन महंगाई ने इसे सीमित कर दिया है। हालांकि उत्तराखंड के कई जिलों में यह अब भी जाती है। दुकानदारों के अनुसार, गजक बनाने वाली लेबर लोकल ही है, जिससे उन्हें रोजगार भी मिल रहा है। चीनी और ड्राई फ्रूट के दाम ने बढ़वा दिए दाम पिछले कुछ महीनों में चीनी और ड्राई फ्रूट के दामों में काफी बढ़ोतरी हुई है तो तिल के दाम भी बढ़े हैं। ऐसे में दुकानदारों को भी दाम बढ़ाने पड़े हैं। हालांकि गजक के शौकीन इसे अभी भी खरीद रहे हैं।