चंदौसी में दर्दनाक हादसा: ट्यूशन जा रहे 7वीं के छात्र को ट्रैक्टर-ट्राली ने रौंदा, मुरादाबाद ले जाते समय मौत

संवाद सहयाेगी, चंदौसी (संभल)। पुराना बाइपास मंडी रोड पर बुधवार दोपहर करीब 3:30 बजे साइकिल से ट्यूशन पढ़ने जा रहे 12 वर्षीय किशोर को पीछे से आ रही एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर-ट्राली ने जोरदार टक्कर मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। मुरादाबाद उपचार को ले जाते समय उसकी मौत हो गई।

चंदौसी कोतवाली क्षेत्र के मुहल्ला प्रगति विहार निवासी संजय चौधरी का बेटा अधिराज नगर के सेक्रेट हार्ट कान्वेंट स्कूल में कक्षा सात में पढ़ता था, जो बुधवार दोपहर साइकिल पर सवार होकर ट्यूशन के लिए निकला था। जब वह मंडी समिति रोड पर पहुंचा, तभी पीछे से आ रही तेज गति ट्रैक्टर ट्राली ने उसे जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में वह गंभीर रूप से घायल हो गया और मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई।