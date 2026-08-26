बहराइच झंडा विवाद: 'तलवारें इस्तेमाल हो सकती हैं तो झंडे पर FIR क्यों?' सपा सांसद बर्क के बयान से गरमाई राजनीति
सपा सांसद जियाउर्रहमान बर्क ने बहराइच में धार्मिक जुलूस के दौरान झंडे को लेकर दर्ज FIR का विरोध किया है। उन्होंने धार्मिक आयोजनों में प्रतीकात्मक वस्तुओं के इस्तेमाल का हवाला देते हुए पुलिस-प्रशासन की भूमिका पर सवाल उठाए।
जागरण संवाददाता, संभल। सपा सांसद जियाउर्रहमान बर्क ने बहराइच में एक धार्मिक जुलूस के दौरान एक झंडे को लेकर दर्ज एफआईआर का विरोध किया है।
बुधवार दोपहर ईद मिलादुन्नबी के जुलूस में शामिल होने के बाद दीपा सराय में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने कार्रवाई को दुखद बताते हुए कहा कि धार्मिक आयोजनों में इस्तेमाल होने वाले किसी झंडे को लेकर इस तरह मुकदमा दर्ज करना उचित नहीं है।
सांसद ने कहा कि अलग-अलग धर्मों के जुलूसों से ऐतिहासिक और धार्मिक यादें जुड़ी होती हैं। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि अन्य धर्मों के आयोजनों में तलवार जैसी प्रतीकात्मक वस्तुओं का इस्तेमाल होता है।
केवल किसी झंडे को फहराने पर एफआईआर दर्ज करना उचित नहीं है। उन्होंने पुलिस और प्रशासन की भूमिका पर भी सवाल उठाते हुए अधिकारियों से मामले को गंभीरता से देखने की मांग की। बर्क ने कहा कि वह देश में अशांति नहीं चाहते। संविधान के सम्मान और देश के प्रति प्रेम के साथ शांति बनाए रखना जरूरी है।
सभी समुदायों को अपने धार्मिक त्योहार और आयोजन शांति व सौहार्द के साथ मनाने की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। उन्होंने गलत रिपोर्ट दर्ज कराने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए कहा कि जरूरत पड़ने पर अदालत को मामले का स्वत: संज्ञान लेना चाहिए।