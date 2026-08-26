कपिल सिंघल केस में बड़ा मोड़: संभल पुलिस से छिनी जांच, अब मुजफ्फरनगर SP करेंगी 12 मुकदमों की फाइल री-ओपन

संवाद सहयोगी, संभल। संभल पुलिस की जांच पर भरोसा नहीं है...पति कपिल सिंघल, बेटे सार्थक सिंघल, पवांसा ब्लाक प्रमुख पति हिर्देश यादव सहित 13 सहयोगियों के खिलाफ दर्ज मुकदमों की निष्पक्ष जांच नहीं हो रही है। राजनीतिक रंजिश के चलते फर्जी मुकदमे दर्ज कराने का आरोप लगाते हुए भाजपा नेता राजेश सिंघल के भाई कपिल सिंघल की पत्नी मीनाक्षी सिंघल ने कुछ इस तरह शब्दों के साथ चार जून प्रमुख सचिव (गृह) संजय प्रसाद को पत्र सौंपा।

इस शिकायत पर डीजीपी मुख्यालय के मानवाधिकार प्रकोष्ठ ने अब इस प्रकरण अब जोन बदलकर मुकदमों की जांच अब मेरठ जोन के जिला मुजफ्फरनगर एसपी क्राइम इंदू सिद्धार्थ से कराने के आदेश दिए हैं। इतना ही नहीं, जांच चलने तक इस प्रकरण में संभल पुलिस को कोई कार्रवाई न करने के आदेश भी दिए हैं।

मीनाक्षी सिंघल ने प्रार्थना पत्र में बताया था कि कपिल सिंघल राजनीतिक परिवार से संबंध रखते हैं और संभल में हिंदुत्व की आवाज बुलंद करते हैं। बताया कि कारोबारी कपिल सिंघल के साथ उनका नौकर विपुल गुप्ता उनके व्यापार की देखभाल करता था। कपिल सिंघल समाज सेवा में व्यस्त रहते थे।

आरोप है कि इसी का फायदा उठाकर विपुल गुप्ता ने उनका विश्वास जीतकर संपत्ति को अपने नाम कराना शुरू कर दिया। आरोप है कि कुछ राजनीतिक लोगों द्वारा विपुल गुप्ता को मोहरा बनाकर राजनैतिक फायदे के लिए षड़यंत्र रचकर कपिल सिंघल के खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज करा दिए।

सभी मुकदमों में कपिल सिंघल के पास निर्दाेष होने के साक्ष्य भी हैं। उनके भाई भाजपा पश्चिमी यूपी के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष भी हैं। जिस कारण विपक्षियों द्वारा उनके परिवार के राजनीतिक और सामाजिक छवि को धूमिल करने का लगातार प्रयास किया जा रहा है।

पत्नी ने विभिन्न थानों में दर्ज 12 मुकदमों की जांच सीबी-सीआईडी व न्यायिक जांच किसी सेवानिवृत्त न्यायाधीश या कार्यपालक मजिस्ट्रेट से कराने की मांग की। इस क्रम में डीजीपी मुख्यालय के मानवाधिकार प्रकोष्ठ ने 21 जुलाई को जारी आदेश जारी कर मुजफ्फरनगर की एसपी को प्रकरण की जांच सौंपी गई है। मंगलवार को एसपी क्राइम संभल पहुंची और सीओ कुलदीप कुमार से मामले की पूरी जानकारी की।