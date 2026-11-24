जागरण संवाददाता, संभल। उम्र के इस पड़ाव पर जहां अधिकांश लोग सेवानिवृत्ति की तैयारी में जुट जाते हैं, वहीं 59 वर्षीय शिक्षामित्र सुखबीर सिंह ने साबित कर दिया कि सीखने और लक्ष्य हासिल करने की कोई उम्र नहीं होती।

लगातार चार बार असफल होने के बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी और पांचवें प्रयास में स्पेशल टीईटी की परीक्षा उत्तीर्ण कर अपने संघर्ष को सफलता में बदल दिया।

जिले के पंवासा ब्लाक के गांव लधनपुर निवासी सुखबीर सिंह अमावती के प्राथमिक विद्यालय में शिक्षामित्र के पद पर तैनात हैं। उनकी सेवानिवृत्ति में महज एक साल शेष है। इसके बावजूद उन्होंने परीक्षा की तैयारी में कोई कमी नहीं छोड़ी।