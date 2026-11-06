गंगा एक्सप्रेसवे पर भीषण हादसा: संभल में प्रवासी मजदूरों से भरी पिकअप पलटी, 12 यात्री घायल 

जागरण संवाददाता, संभल। गंगा एक्सप्रेसवे पर शुक्रवार सुबह ढाड़ोल गांव के निकट पिकअप वाहन पलटने से 12 लोग घायल हो गए।

वाहन में सवार सभी लोग हरियाणा के करनाल से बदायूं के बिनावर क्षेत्र लौट रहे थे। इनमें संभल जिले के लोग भी शामिल थे। सुबह करीब 5:30 बजे चालक को नींद की झपकी आने से पिकअप अनियंत्रित होकर पलट गई।

हादसे के बाद घायलों को बहजोई सीएचसी में भर्ती कराया गया। घायलों में राजकुमारी निवासी गंगुरिया थाना कलान शाहजहांपुर; देवी, तालेवर, रूपवती और रीना निवासी मेहरी थाना मूसाझाग बदायूं; रामबाबू निवासी फुरजपुर गुमराह, थाना इस्लामनगर, बदायूं; अरुण और रीना निवासी रायपुर दिरपुर थाना दातागंज, बदायूं, रानी और राधेश्याम निवासी भागनगर, थाना धनारी, संभल और जगदीश निवासी खजरा खाकाम थाना बहजोई संभल शामिल हैं।