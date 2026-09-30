सहारनपुर: रामपुर मनिहारान में 700 हेक्टेयर में इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को मंजूरी, उद्योग लगने पर हजारों को मिलेगा रोजगार

जागरण संवाददाता, सहारनपुर। रामपुर मनिहारान में औद्योगिक गलियारे को यूपीसीडा ने स्वीकृति दे दी है। गलियारे के लिए छह गांवों की 700 हेक्टेयर भूमि चिन्हित की गई है। अब किसानों से सहमति पत्र भरवाने की प्रक्रिया तहसील प्रशासन द्वारा पूरी कराई जाएगी।

70 प्रतिशत किसानों से सहमति पत्र मिलने के बाद ही यहां औद्योगिक गलियारे (Industrial Corridor) का रास्ता खुल सकेगा। भूमि की खरीद के लिए सर्किल रेट की चार गुना राशि किसानों को दी जाएगी। एसडीएम रामपुर मनिहारान द्वारा छह जुलाई को मौजा हलगोवा, अंबेहटा चांद, चकवाली, सिरसली कला, सिरसली खुर्द, मियानगी, मिर्जापुर, उमरी खुर्द, उमरी कला, बागाखेड़ी, मुंडी खेड़ी, अहमदपुर मस्त में भूमि की उपलब्धता के बारे में जानकारी दी गई थी। इसके बाद एसडीएम से फिर से औद्योगिक क्षेत्र के लिए भूमि चिन्हित कर रिपोर्ट मांगी गई थी।नई रिपोर्ट में गांव शिवदासपुर, नैनपुर नगला, मोहम्मदपुर गाडा, चकवाली, सिरसली कला, सिरसली खुर्द में लगभग 650 से 700 हेक्टेयर भूमि को चिन्हित की गई।