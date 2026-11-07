योगी सरकार ने राज्य कर्मचारियों को दिया दीपावली बोनस, आज मिलेंगे 7000 रु, सहारनपुर के 12 हजार से अधिक कर्मचारी

जागरण संवाददाता, सहारनुपर। कोषागार से वेतन पाने राजकीय विभागों के 12 हजार से अधिक कर्मचारियों की दीपावली बोनस से रोशन होगी। जिले में 80 से अधिक विभागों में 20 हजार से अधिक अधिकारी-कर्मचारी कार्यरत है। बोनस की अधिकतम राशि एक कर्मचारी के लिए सात हजार रुपये होगी। विभागाध्यक्षों द्वारा कोषागार में बाेनस बिल प्रस्तुत करने के बाद ही कर्मचारियों को बोनस का भुगतान होगा।

प्रदेश सरकार द्वारा राज्य कर्मचारियों, सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं, स्थानीय निकायों तथा जिला पंचायत के कर्मचारियों, राजकीय विभागों के कार्य प्रभारित कर्मचारियों और दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को वर्ष 2025-26 के लिए 30 दिन के तदर्थ बोनस का भुगतान का निर्णय लिया है।

22 हजार से अधिक हैं अधिकारी-कर्मचारी जिले के 80 से अधिक विभागों में कार्यरत अधिकारियों-कर्मचारियों की संख्या 20 हजार से अधिक है। शासनादेश के नियम और शर्तों के अनुसार जिले में 12 हजार से अधिक कर्मचारियों को बोनस का लाभ मिल सकेगा। बोनस की अधिकतम राशि सात हजार रुपये प्रति कर्मचारी रहेगी। बोनस के लिए कार्यालय विभागाध्यक्षों द्वारा कोषागार में बोनस बिल प्रस्तुत करने के बाद ही कर्मचारियों को भुगतान होगा।

22 हजार से अधिक हैं अधिकारी-कर्मचारी कोषागार के अनुसार जिन विभागों से बोनस बिल शनिवार को समय से कोषागार को मिल जाएंगे, उनके बोनस का भुगतान शनिवार को ही कर्मचारियों के बैंक खाते में करा दिया जाएगा। इसके बाद बोनस बिल मिलने पर भुगतान बाद में ही कराया जा सकेगा। अमूमन कार्यालयों से बोनस बिल शनिवार को ही कोषागार से मिलने की संभावना जताई गई है।