सहारनपुर के सूर्यकांत राणा की ऑल इंडिया 24वीं रैंक, लेफ्टिनेंट पद पर हुए चयनित; गया में शुरू करेंगे ट्रेनिंग

संवाद सूत्र, नानौता (सहारनपुर)। ग्राम सोना अर्जुनपुर के निवासी और ग्रीन फील्ड एकेडमी के पूर्व छात्र सूर्यकांत राणा ने भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट पद पर चयनित होकर क्षेत्र और विद्यालय का नाम रोशन किया है। उन्होंने एसएससी के माध्यम से अखिल भारतीय स्तर पर 24वीं रैंक हासिल की है। सूर्यकांत 2018 बैच के कक्षा 12वीं के मेधावी छात्र रहे हैं।

प्रधानाचार्या कुमुद पुंडीर ने शनिवार को सूर्यकांत की इस उपलब्धि की जानकारी साझा की। बताया कि कक्षा 12वीं उत्तीर्ण करने के बाद, उन्होंने बीटेक की डिग्री प्राप्त की और देश सेवा के संकल्प को पूरा करने के लिए लगातार प्रयास किए। उन्होंने सात बार एएफकैट, पांच बार सीडीएस और दो बार इंडियन कोस्ट गार्ड की परीक्षा उत्तीर्ण की। उनकी मेहनत का फल लेफ्टिनेंट पद के रूप में सामने आया है।