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सहारनपुर के सूर्यकांत राणा की ऑल इंडिया 24वीं रैंक, लेफ्टिनेंट पद पर हुए चयनित; गया में शुरू करेंगे ट्रेनिंग

By Manish Sharma Edited By: Praveen Vashishtha
Published: Sat, 19 Sep 2026 07:04 PM (IST)

Saharanpur News: ग्राम सोना अर्जुनपुर निवासी सूर्यकांत राणा ने उन्होंने एसएससी के माध्यम से अखिल भारतीय स्तर पर 24वीं रैंक ...और पढ़ें

ग्रीन फील्ड एकेडमी के पूर्व छात्र सूर्यकांत राणा को संस्थान आगमन पर सम्मानित किया गया।

 ग्रीन फील्ड एकेडमी के पूर्व छात्र सूर्यकांत राणा को संस्थान आगमन पर सम्मानित किया गया।

HighLights

  1. ग्रीन फील्ड एकेडमी के पूर्व छात्र हैं सूर्यकांत राणा

  2. सैन्य प्रशिक्षण 23 सितंबर से गया में होगा शुरू।

संवाद सूत्र, नानौता (सहारनपुर)। ग्राम सोना अर्जुनपुर के निवासी और ग्रीन फील्ड एकेडमी के पूर्व छात्र सूर्यकांत राणा ने भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट पद पर चयनित होकर क्षेत्र और विद्यालय का नाम रोशन किया है। उन्होंने एसएससी के माध्यम से अखिल भारतीय स्तर पर 24वीं रैंक हासिल की है। सूर्यकांत 2018 बैच के कक्षा 12वीं के मेधावी छात्र रहे हैं।

प्रधानाचार्या कुमुद पुंडीर ने शनिवार को सूर्यकांत की इस उपलब्धि की जानकारी साझा की। बताया कि कक्षा 12वीं उत्तीर्ण करने के बाद, उन्होंने बीटेक की डिग्री प्राप्त की और देश सेवा के संकल्प को पूरा करने के लिए लगातार प्रयास किए। उन्होंने सात बार एएफकैट, पांच बार सीडीएस और दो बार इंडियन कोस्ट गार्ड की परीक्षा उत्तीर्ण की। उनकी मेहनत का फल लेफ्टिनेंट पद के रूप में सामने आया है।

उनका सैन्य प्रशिक्षण 23 सितंबर से आफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी, गया में शुरू होगा। सूर्यकांत की सफलता पर ग्रीन फील्ड एकेडमी में खुशी का माहौल है। प्रधानाचार्या ने उन्हें उज्ज्वल भविष्य की बधाई दी और अन्य विद्यार्थियों को प्रेरणा लेने का आह्वान किया।

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‘मेरे सपनों का भारत’ विषय पर चित्रकला एवं भाषण प्रतियोगिता आयोजित

सहारनपुर। जेबीएस हिन्दू कन्या इंटर कॉलेज में ‘सेवा संकल्प अभियान’ के अंतर्गत ‘मेरे सपनों का भारत’ विषय पर चित्रकला एवं भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रधानाचार्या श्रीमती माधुरी शर्मा ने छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि भारत ने अनेक क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति की है। उन्होंने विकास को भौतिक सुविधाओं के साथ-साथ शिक्षा और आत्मनिर्भरता से भी जोड़ा। 

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मुख्य अतिथि महानगर मंत्री आरती शर्मा ने महिलाओं की स्थिति में सकारात्मक बदलाव पर प्रकाश डालते हुए छात्राओं को आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। विजेंद्र कौशिक ने युवा पीढ़ी के सपनों को भारत के उज्ज्वल भविष्य का आधार बताया। शुमायला, शिफा और फरहा ने भाषण प्रतियोगिता में क्रमशः प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त किया। चित्रकला में अलीशा, इकरा और फैज़ा ने कक्षा 6 से 8 में तथा सफिया नूर, सबिया और जोया वाजिद ने कक्षा 9 से 12 में पुरस्कार जीते। विजेताओं को सम्मानित किया गया।