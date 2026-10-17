सहारनपुर में 90 करोड़ से बनेंगी छह नई सड़कें, ग्रामीण कनेक्टिविटी को मिलेगा बढ़ावा

जागरण संवाददाता, सहारनपुर। प्रदेश सरकार द्वारा सड़क निर्माण के प्रस्तावों को तेजी से स्वीकृति दी जा रही है। तीन विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत आने वाली छह सड़कों का निर्माण लगभग 90 करोड़ की लागत से कराया जाएगा। लोक निर्माण विभाग ने सड़कों के निर्माण को टेंडर की प्रक्रिया शुरू कर दी है। माना जा रहा है निर्माण शुरू होने के एक वर्ष के भीतर सड़कों का निर्माण पूरा करा लिया जाएगा।

लोक निर्माण विभाग के जिला स्तर पर निर्माण खंड, निर्माण खंड तीन और प्रांतीय खंड के अंतर्गत पांच कैटेगिरी में राज्य मार्ग, प्रमुख जिला मार्ग, शहरी मार्ग,अन्य जिला मार्ग और ग्रामीण मार्ग आते है।

तीन विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत है ये सड़कें निर्माण खंड की पांचों कैटेगिरी 404 सड़कों की लंबाई 607 किमी, निर्माण खंड-3 में 441 सड़कों की लंबाई 698 किमी तथा प्रांतीय खंड में 370 सड़कों की लंबाई 557 किमी है। कुछ सड़कों की लंबाई 3540 किमी है। जनप्रतिधियों के प्रस्ताव के आधार पर विभाग द्वारा 2465 करोड़ के प्रस्ताव शासन को भेजे गए है। शासन से चरणबद्ध ढंग से सड़कों के निर्माण को बजट स्वीकृति जारी की जा रही है।