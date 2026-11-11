सहारनपुर में फिल्म 'रामायण पार्ट-वन' के कुछ दृश्यों को लेकर जताई गई आपत्ति, सेंसर बोर्ड और SSP से की गई शिकायत

संवाद सहयोगी, सहारनपुर। पूर्व पालिका सभासद व व्यापारी नेता दीपांशु गोयल ने फिल्म रामायण पार्ट-वन के कुछ दृश्यों को लेकर आपत्ति जताई है। उन्होंने केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से शिकायत कर करवाई की मांग की है।

फिल्म में भगवान श्रीराम की भूमिका निभा रहे रणबीर कपूर और माता सीता की भूमिका निभा रहीं साई पल्लवी के चरित्र चित्रण पर आपत्ति जताते हुए गंगोह निवासी व्यापारी नेता व पूर्व सभासद दीपांशु गोयल ने शिकायत में आरोप लगाया गया है कि फिल्म में वनवास के दौरान माता सीता और लक्ष्मण को राक्षसों से बचने के लिए भागते हुए तथा माता सीता को राक्षसों से युद्ध करते हुए दिखाया गया है, ये दृश्य वाल्मीकि रामायण के मूल प्रसंगों से मेल नहीं खाते।

दीपांशु गोयल ने शिकायत में वाल्मीकि रामायण के अरण्यकांड में खर-दूषण युद्ध के प्रसंग का हवाला देते हुए कहा कि भगवान श्रीराम ने लक्ष्मण को माता सीता की सुरक्षा के लिए सुरक्षित स्थान पर ले जाने का निर्देश दिया था और स्वयं राक्षसों से युद्ध किया था।

शिकायतकर्ता के अनुसार रामायण करोड़ों लोगों की आस्था, संस्कृति और धार्मिक विश्वास से जुड़ी है। इसके प्रसंगों में बदलाव कर प्रस्तुतीकरण किए जाने से विशेषकर बच्चों और नई पीढ़ी के मन में मूल रामायण को लेकर भ्रम पैदा हो सकता है।