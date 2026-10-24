सहारनपुर में पॉलिटेक्निक के छात्र की मामूली कहासुनी के बाद पीट-पीटकर हत्या, पिता-पुत्र गिरफ्तार

संवाद सहयोगी, सहारनपुर। रणखंडी गांव में मामूली कहासुनी के बाद हुए विवाद में किशोर और उसके पिता ने पॉलिटेक्निक के छात्र की ईंट, रॉड और लाठी-डंडों से से पीट-पीट कर हत्या कर दी। पुलिस ने मृतक के चाचा प्रवीण की तहरीर पर आरोपित किशोर और उसके पिता अरूण के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज करते हुए आरोपित बाप-बेटे को गिरफ्तार कर लिया है। किशोर की मौत से परिवार में कोहराम मचा है।

रणखंडी के डूडिया पट्टी निवासी रणवीर उर्फ बालिस्टर का 17 वर्षीय पुत्र मनु मुजफ्फरनगर के श्रीराम कालेज में पालिटेक्निक का छात्र था। गुरुवार रात मनु की पास में ही रहने वाले एक किशोर से मामूली बात को लेकर कहासुनी हो गई थी। देखते ही देखते दोनों पक्षों में मारपीट शुरू हो गई।

इस दौरान किशोर का पिता भी वहां पहुंच गया। आरोप है कि किशोर और उसके पिता ने मनु पर ईंट, राड और लाठी-डंडों से हमला कर दिया। मनु के सिर में ईंट लगने से पीडि़त वह लहूलुहान होकर गिर पड़ा। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपित मौके से फरार हो गए।

स्वजन ने गंभीर रूप से घायल मनु का एक निजी चिकित्सक से उपचार कराया। बाद में तबीयत बिगडऩे पर वह तडक़े उसे लेकर मुजफ्फरनगर के निजी अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां उपचार के दौरान शुक्रवार सुबह करीब 10 बजे मनु की मौत हो गई। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम कराकर स्वजनों को सुपूर्द कर दिया। स्वजन की तहरीर पर पुलिस ने आरोपित पिता पुत्र को गिरफ्तार कर लिया है।