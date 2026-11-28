जागरण संवाददाता, सहारनपुर। अपराधियों में पुलिस का खौफ कम होने की बानगी सदर बाजार थाने में देखने को मिली। प्रभारी निरीक्षक के कार्यालय में समझौते के दौरान एक आरोपित ने पीड़ित दुकानदार को गोली मारने की धमकी दी।

पुलिस की मौजूदगी में उसने कहा, “गोली 'गोली मारकर जेल चला जाऊंगा', सहारनपुर में इंस्पेक्टर के सामने दबंग ने दी पीड़ित को धमकीमारकर जेल चला जाऊंगा।” आरोप है कि उसने पीड़ित से गाली-गलौच और अभद्रता भी की। घटनाक्रम का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित होने के बाद पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं।

मामला हसनपुर चुंगी के पास स्थित महादेव कालोनी का है। यहां रहने वाले अमन यादव की कृष्णा एंटरप्राइजेज नाम से प्लाईवुड की दुकान है। बताया गया कि कुछ दिन पहले पांच-छह नकाबपोश युवक दुकान पर पहुंचे और लाठी-डंडों से हमला कर उत्पात मचाया। इस घटना का वीडियो भी इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हुआ था।