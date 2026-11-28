राज्य ब्यूरो, लखनऊ। राज्य कर विभाग के अधिकारियों को किसी भी समय आनलाइन मीटिंग के लिए नहीं बुलाया जाएगा। इसके लिए समय निर्धारित किया जाएगा। अभी किसी भी समय आनलाइन मीटिंग शुरू कर दी जाती है, जिससे क्षेत्र में काम कर रहे अधिकारियों को दिक्कत होती है। इसके लिए अलावा एक ही सूचना बार-बार मांगने पर रोक लगाई जाएगी। कैडर के पुनर्गठन पर विचार होगा। अधिकारियों की वरिष्ठता सूची मानव संपदा पोर्टल पर अपलोड की जाएगी।

प्रमुख सचिव राज्य कर कामिनी रतन चौहान ने वाणिज्य कर अधिकारी संघ और राज्य कर अधिकारी सेवा संघ के द्विवार्षिक संयुक्त अधिवेशन में यह आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि अधिकारियों और कर्मचारियों की सेवा संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए जरूरी कदम उठाए जाएंगे। आनलाइन बैठक के लिए बुलाने की व्यवस्था में बदलाव किया जाएगा।बार-बार एक ही सूचना मांगने से होने वाली परेशानी भी दूर की जाएगी।

अधिवेशन के अंतिम दिन प्रथम सत्र में दोनों संगठनों के प्रत्याशियों ने क्वालीफाइंग भाषण देकर अपना एजेंडा वार्षिक आमसभा (एजीएम) के सदस्यों के सामने रखा। कैडर के हितों की रक्षा, अधिकारियों की सेवा संबंधी समस्याओं और विभागीय व्यवस्था में सुधार के मुद्दों पर व्यापक विचार-विमर्श हुआ। इसके बाद दोनों संगठनों की कार्यकारिणी के विभिन्न पदों के लिए चुनाव कराया गया।