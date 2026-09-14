असली से हल्का निकला नकली सिक्का: रजिस्टरों में बंद है काला कारोबार; सहारनपुर पुलिस खंगाल रही नेटवर्क 

जागरण संवाददाता, सहारनपुर। नकली सिक्के तैयार कर उन्हें बाजार में खपाने की कोशिश में जुटा गिरोह आठ ग्राम का सिक्का तैयार कर रहा था। जबकि असली सिक्के का वजन 10 से 12 ग्राम के बीच होता है।

कार्रवाई के दौरान पुलिस को आरोपितों के पास से नकली सिक्के बनाने से जुड़ी सामग्री के साथ कई रजिस्टर भी मिले हैं। इन रजिस्टरों को पुलिस ने जांच का अहम आधार बनाया है। माना जा रहा है कि इनमें नकली सिक्कों के निर्माण, लेन-देन और उन्हें बाजार में खपाने वाले लोगों से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दर्ज हो सकती है।