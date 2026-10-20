स्मैक तस्करी के नेटवर्क पर UP पुलिस का बड़ा एक्शन, दो करोड़ की स्मैक के साथ दो महिलाओं समेत चार गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, सहारनपुर। पुलिस ने स्मैक तस्करी के नेटवर्क पर बड़ी कार्रवाई की है। थाना मंडी पुलिस, एसओजी, स्वाट और सर्विलांस सेल की संयुक्त टीम ने छापेमारी कर दो महिलाओं समेत चार नशा तस्करों को गिरफ्तार किया है।

आरोपितों के कब्जे से 1.1 किलोग्राम स्मैक और चार मोबाइल फोन बरामद हुए हैं। पुलिस ने बरामद स्मैक की अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 2.20 करोड़ रुपये बताई है।

मंडी कोतवाली प्रभारी वीरेंद्र सिंह राणा की टीम ने मंगलवार को एक सूचना पर चेकिंग के दौरान बाबालाल दास आश्रम के बाड़े के गेट के पास से चार आरोपितों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपितों की पहचान रेशमा उर्फ अरशी निवासी हलवाई हट्टा, आसमा उर्फ बोबी निवासी पानी की टंकी खाताखेड़ी, निजाकत उर्फ नज्जी निवासी नया कुण्डामजरा बसी और अब्दुल उर्फ आहत निवासी हलवाई हट्टा, रानी बाजार के रूप में हुई है।