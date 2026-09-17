सहारनपुर में डिप्टी कमिश्नर के घर नकाबपोश का आतंक, बेटी और पत्नी को पिस्तौल से धमकाया

जागरण संवाददाता, सहारनपुर। राज्य कर विभाग के डिप्टी कमिश्नर के घर में नकाबपोश युवक ने घुसकर उनकी बेटी को डरा दिया। बेटी की आवाज सुनकर बाहर आई मां को भी आरोपित ने धमकाया। जिसके बाद आरोपित ने दोनों को घर के अंदर चलने के लिए कहा। मगर इस बीच दोनों ने शोर मचाया तो आरोपित वहां से फरार हो गया। पुलिस ने इस मामले में शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

दिल्ली रोड की पैरामाउंट कालोनी निवासी राज्य कर विभाग के डिप्टी कमिश्नर राजीव कुमार शाक्य ने पुलिस को शिकायत देकर बताया कि वह कालोनी में के-147 में ऊपरी तल पर किराये के मकान में रहते हैं। 16 सितंबर की रात आठ बजे उनकी बेटी घर के बरामदे में काम कर रही थी। इस दौरान करीब 22 साल का युवक उनके घर में पहुंचा। उसने मुंह पर कपड़ा बांध रखा था।