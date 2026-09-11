सहारनपुर में चूल्हा-चौका लेकर SDM दफ्तर में धरने पर बैठा किसान परिवार, समस्या समाधान होने तक डटे रहने का ऐलान

संवाद सूत्र, नकुड़ (सहारनपुर)। गांव सरुरपुर तगा के किसान परिवार ने महिलाओं के साथ खाने-पीने का सामान व चूल्हा लेकर चकमार्ग को कब्जा मुक्त कराने की मांग को लेकर एसडीएम कार्यालय पर समस्या समाधान होने तक धरना-प्रदर्शन शुरू कर दिया है।

सरूरपुर तगा निवासी नितिन सैनी ने बताया कि वें पिछले आठ महीने से उनके खेत के रास्ते के लिए जाने वाली चकरोड़ को कब्जा मुक्त कराने की मांग कर रहे हैं। गांव के दबंग किसानों ने चकमार्ग पर कब्जा कर अपने खेतों में मिला लिया है, जिससे उन्हें अपने खेतों में जाने के लिए रास्ता नहीं मिल रहा है। तहसील प्रशासन कई बार टीम गठित कर पैमाईश के लिए मौके पर जा कर बगैर कार्रवाई किए लौट जाता है।

चकमार्ग को कब्जा मुक्त कराने के लिए वें कईं बार संपूर्ण समाधान दिवस पर भी शिकायत दर्ज करा चुके हैं, लेकिन सुनवाई नहीं की जा रही है। इससे पहले भी चकमार्ग से कब्जा हटवाने की मांग लेकर संपूर्ण समाधान दिवस पर किसान धरना दे चुके हैं। किसान परिवार की महिलाओं को साथ लेकर दिन भर एसडीएम कार्यालय के सामने धरने पर बैठे रहे।