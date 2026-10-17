सहारनपुर में ढमोला नदी पर बनेगा नया पुल, साढ़े आठ मीटर चौड़ाई और 45 मीटर लंबाई से सुगम होगा यातायात

जागरण संवाददाता, सहारनपुर। महानगर में जेल चुंगी के निकट ढमोला नदी पर 5.75 करोड़ की लागत से पुल निर्माण के लिए बजट स्वीकृति मिली है। पुल के निर्माण से देहरादून रोड से महानगर के विभिन्न क्षेत्रों में जाम की समस्या से मुक्ति दिलाने और सुरक्षित आवागमन को सुनिश्चित करने में मील का पत्थर साबित होगा। निर्माण शुरू होने के एक वर्ष के भीतर पुल का निर्माण पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। चालू वित्तवर्ष की योजना में नगर विधायक राजीव गुंबर ने पुल के लिए प्रस्ताव दिया था।

विकास की ओर बड़ा कदम प्रदेश सरकार द्वारा महानगर में बुनियादी ढांचे के विकास और यातायात को सुगम बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है। व्यस्त क्षेत्रों में से एक जेल चुंगी के निकट ढमोला नदी पर 5.75 करोड़ रुपये की लागत से पुल का निर्माण किया जाएगा। तेजी से विकसित हो रहे महानगर में यातायात का दबाव भी लगातार बढ़ रहा है।

महानगर के पुराने क्षेत्रों को देहरादून रोड से जोड़ने वाले जेल चुंगी के आसपास अनेक कालोनियां विकसित हो चुकी हैं, जिनमें लाखों की आबादी निवास करती है। जेल चुंगी से नवाबगंज तक सड़क को पहले ही डिवाइडर के साथ टू-लेन किया जा चुका है।

दो दशक पहले बना था एक पुल हालांकि, ढमोला नदी पर पहले से ही एक पुल है, जिसका निर्माण दो दशक पहले कराया गया था। नए पुल के बनने से आवागमन अधिक सुचारू हो सकेगा। लोक निर्माण विभाग के अनुसार ढमोला नदी पर बनने वाले पुल की लंबाई 45 मीटर, चौड़ाई 8.50 मीटर होगी। पुल के एक ओर 1.50 मीटर का फुटपाथ भी बनाया जाएगा।