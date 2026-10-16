बिहार के 4 जिलों से गुजरेगा 1,248 करोड़ का वाराणसी-कोलकाता एक्सप्रेस-वे, गया में विकास की नई राह

नीरज कुमार, इमामगंज (गया)। कभी माओवादी प्रभाव के लिए चर्चित रहे गया जिले के इमामगंज क्षेत्र में अब विकास और बेहतर कनेक्टिविटी की नई उम्मीद जगी है।

वाराणसी-रांची-गया भाया कोलकाता सिक्सलेन एक्सप्रेस-वे इस क्षेत्र की तस्वीर संवारकर बदलने में अहम भूमिका निभा सकता है।

इसके निर्माण से न केवल आवागमन आसान होगा, बल्कि पर्यटन, औद्योगिक गतिविधियों और रोजगार के अवसरों को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

672 किलोमीटर लंबी इस ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे परियोजना से वाराणसी से कोलकाता के बीच यात्रा का समय मौजूदा 10 से 12 घंटे से घटकर करीब पांच से छह घंटे होने का अनुमान है।

बिहार में इसका लगभग 162 किलोमीटर हिस्सा बनाया जाना है। राज्य में परियोजना को मार्च 2028 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।

परियोजना की प्रगति से अवगत कराने के लिए शुक्रवार को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) की ओर से मीडिया भ्रमण आयोजित किया गया।

इस दौरान अधिकारियों ने गया जिले के इमामगंज प्रखंड के चपरी गांव के समीप चल रहे निर्माण कार्य की जानकारी दी।

बिहार के तीन जिलों को मिलेगा लाभ

एनएचएआइ के औरंगाबाद परियोजना निदेशक देवेंद्र बंसल ने बताया कि एक्सप्रेस-वे बिहार के कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद और गया क्षेत्र से होकर गुजरेगा।

इससे इन इलाकों की सड़क कनेक्टिविटी बेहतर होगी और पर्यटन व आर्थिक गतिविधियों को गति मिलने की संभावना है। परियोजना का सातवां चरण गया जिले में है।

एक्सप्रेस-वे के चालू होने से एनएच-19 पर भारी वाहनों का दबाव कम करने में भी मदद मिल सकती है। इसके साथ ही गया के डोभी में विकसित हो रहे औद्योगिक कॉरिडोर को भी एक्सप्रेस-वे से जोड़ने की योजना है। इससे उद्योगों के लिए परिवहन सुगम होने और स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ने की उम्मीद है।

(इमामगंज के बसेता में वाराणसी-रांची-कोलकता ऐक्सप्रेस वे को लेकर प्रेसवार्ता करते एनएचआई औरंगाबाद के परियोजना निदशक देवेंद्र बंसल एवं अन्य पदाधिकारी। जागरण) वन्यजीवों की सुरक्षा के लिए बनेंगे ओवरपास-अंडरपास परियोजना के तहत बिहार के कैमूर और गया जिलों में लगभग पांच किलोमीटर का हिस्सा वन क्षेत्र से होकर गुजरता है। यहां वन्यजीवों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए ओवरपास और अंडरपास बनाने की योजना है।