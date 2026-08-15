सहारनपुर में शराब दुकान के सेल्समैन की हत्या, सड़क किनारे गड्ढे में मिला शव

जागरण संवाददाता, सहारनपुर। नागल में शराब के ठेके पर सेल्समैन के रूप में काम करने वाले युवक की हत्या कर दी गई। उसका शव शनिवार सुबह लाखनौर-सीडकी मार्ग पर आईटीआई के पास सड़क किनारे एक गड्ढे में पड़ा मिला। पास ही उसकी बाइक भी पड़ी थी।

मृतक के भाई ने अज्ञात लोगों पर हत्या की आशंका जताते हुए पुलिस को तहरीर दी है। स्वजन का आरोप है कि लोकेश के पास ठेके के कुछ रुपए थे, जो उसके पर्स, मोबाइल और बैग के साथ गायब हैं। थाना रामपुर मनिहारन क्षेत्र के गांव मुंडीखेड़ी निवासी 35 वर्षीय लोकेश पुत्र प्रीतम सिंह पिछले करीब दो वर्षों से नागल थाना क्षेत्र में सीडकी-झबरेड़ा मार्ग पर गांव बोहड़ूपुर स्थित अंग्रेजी शराब और ठंडी बीयर के ठेके पर सेल्समैन के रूप में काम कर रहा था।

शुक्रवार की रात 10 बजे लोकेश ने साथी को फोन कर कहा था कि वह ठेका बंद करके घर निकल रहा हूं। लोकेश के छोटे भाई अंकित ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि 14 अगस्त की रात करीब 10 बजे उसके भाई ने अपने साथी अंकित पुत्र कश्मीर सिंह के मोबाइल नंबर पर फोन किया था।

लोकेश ने बताया था कि वह ठेका बंद करके घर के लिए निकल रहा है। इसके बाद जब रात करीब 11 बजे तक लोकेश घर नहीं पहुंचा तो स्वजन ने उसकी तलाश शुरू कर दी। इसके साथ ही लोकेश के मोबाइल नंबर पर संपर्क करने का प्रयास किया, लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ मिला। इसके बाद देर रात ही स्वजन ने सीडकी पुलिस चौकी के प्रभारी को मामले की सूचना दे दी थी।

शनिवार 15 अगस्त की सुबह करीब छह बजे परिजन दोबारा लोकेश की तलाश में निकले। इसी दौरान उन्हें जानकारी मिली कि लाखनौर-सीडकी मार्ग पर आईटीआई के पास सड़क किनारे लोकेश की सुपर स्प्लेंडर बाइक पड़ी हुई है। स्वजन मौके पर पहुंचे तो बाइक के पास ही सड़क किनारे गड्ढे में लोकेश का शव पड़ा मिला।

शव मिलने की सूचना से मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। पुलिस को सूचना दी गई, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल की जांच शुरू की। मामले की गंभीरता को देखते हुए फॉरेंसिक टीम को भी मौके पर बुलाया गया। टीम ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए।

मृतक के भाई अंकित ने तहरीर में आशंका जताई है कि कुछ अज्ञात लोगों ने उसके भाई की हत्या की है। उसका कहना है कि लोकेश के पास शराब के ठेके से संबंधित कुछ रुपये थे। इसके अलावा उसका पर्स, मोबाइल फोन और बैग भी मौके पर नहीं मिला। परिजनों ने आरोप लगाया कि लोकेश की बेरहमी से हत्या की गई है और उसके बाद शव को सड़क किनारे गड्ढे में फेंका गया।

हत्या की आशंका जताकर लगाया जाम लोकेश की मौत की खबर मिलने के बाद बड़ी संख्या में परिजन और ग्रामीण मौके पर पहुंच गए। उन्होंने हत्या की आशंका जताते हुए आरोपितों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। आक्रोशित परिजनों ने सीडकी-लाखनौर मार्ग पर जाम लगा दिया। इससे मार्ग पर यातायात प्रभावित रहा और दोनों ओर वाहनों की कतार लग गई।

सूचना पर पहुंचे देवबंद सीओ सूचना पर देवबंद सीओ अमित सिंह भी पुलिस अधिकारियों के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने स्वजनों से बातचीत कर घटना की जांच और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया। इसके बाद स्वजनों ने जाम खोल दिया।