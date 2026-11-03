दीपावाली बाजार: सोने-चांदी में गिरावट से सराफा कारोबार को बड़ी उम्मीद, धनतेरस पर बाजार के झूमने की संभावना

जागरण संवाददाता, सहारनपुर। सोने-चांदी के दामों में गिरावट से सराफा बाजार को बड़ी उम्मीदें है। एक पखवाड़े से गिरावट का दौर चला आ रहा है। चांदी के वास्तुयंत्रों की अभी बाजार में अच्छी मांग आ रही है, इन यंत्रों में कछुआ, हाथी और मछली प्रमुख है। सोने के आइटमों में जेवरात खूब पसंद किए जा रहे है। हल्के डिजाइन के जेवरात लोग बुक कराने के बाद धनतेरस और दीपावली पर डिलीवरी लेंगे।

दीपावली पर बाजारों में इस बार कारोबार को लेकर सराफा कारोबारियों की उम्मीदें बढ़ गई हैं। दाम कम होने से उन ग्राहकों के भी खरीदारी के लिए बाजार पहुंचने की संभावना बढ़ गई है, जो लंबे समय से कीमतों में कमी का इंतजार कर रहे थे।

बाजार में इस बार नया ट्रेंड सराफा कारोबारियों का मानना है कि यदि कीमतों में नरमी का रुख बना रहा तो दीपावली पर आभूषणों की बिक्री में अच्छा उछाल देखने को मिल सकता है। सराफा बाजार में इस बार नया ट्रेंड देखने का मिल रहा है, ज्यादातर ग्राहक वास्तुयंत्रों में चांदी के बने कछुआ, हाथी और मछली की मांग कर रहे है।

यह यंत्र छह ग्राम से शुरू होकर ग्राहक की डिमांड के अनुसार उपलब्ध कराए जा रहे है। इसके अलावा सोने-चांदी के आभूषणों के साथ सिक्कों और लक्ष्मी-गणेश की मूर्तियों की मांग बढ़ने की उम्मीद है। वहीं, चांदी के बर्तनों, पूजा सामग्री और उपहारों की खरीदारी भी बाजार के कारोबार को गति दे सकती है।

मध्यमवर्गीय परिवारों ने खरीदारी में सावधानी बरती पिछले कुछ समय से सोने-चांदी की ऊंची कीमतों के चलते मध्यमवर्गीय परिवारों ने खरीदारी में सावधानी बरती थी। कई ग्राहकों ने शादी-विवाह और त्योहार के लिए आभूषण खरीदने की योजना टाल दी थी। अब कीमतों में गिरावट से ऐसे ग्राहकों को राहत मिलने की उम्मीद है। कारोबारियों का कहना है कि सोने के हल्के वजन वाले आभूषण, चांदी की पायल, बिछुए और सिक्कों की मांग बढ़ सकती है।