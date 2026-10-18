त्याेहारी सीजन में डुप्लीकेट माल की सप्लाई, सहारनपुर के बाजारों में बिक रहे ब्रांडेड कंपनियों के नकली प्रॉडक्ट

दीपक प्रजापति, सहारनपुर। त्योहारों का सीजन शुरू होते ही बाजारों में खरीदारी बढ़ गई है। घरों की सजावट, पूजा-पाठ, सौंदर्य प्रसाधन, खाद्य सामग्री और रोजमर्रा के सामान की मांग के बीच नकली उत्पाद घर पहुंचने का खतरा भी बढ़ रहा है।

नामी कंपनियों के ब्रांड और पैकेजिंग की नकल कर बनाए गए सामान असली उत्पादों के नाम पर ग्राहकों तक पहुंच सकते हैं, इसलिए खरीदारी करते समय ग्राहक अतिरिक्त सतर्कता बरतें। मिलते-जुलते पैकेट, हूबहू दिखने वाली पैकेजिंग और आकर्षक छूट ग्राहकों को भ्रमित कर सकती हैं। जरूरत से ज्यादा सस्ता सामान देखकर उसकी गुणवत्ता और असलियत की जांच न करना नकली उत्पाद बेचने वालों को मौका देता है। त्योहारों में बढ़ती मांग के बीच ऐसे उत्पाद स्वास्थ्य और जेब, दोनों पर भारी पड़ सकते हैं।

सहारनपुर के बनर्जी मार्केट में एप्पल कंपनी के कापी आईफोन और नकली पार्ट्स मिलने का यह पहला मामला नहीं है। इससे पहले नकली दवा, खाद, कास्मेटिक, शेविंग ब्लेड और अगरबत्ती जैसे उत्पादों पर कार्रवाई हो चुकी है। सहारनपुर में नकली नोट और 20 रुपये के नकली सिक्के भी पकड़े जा चुके हैं।